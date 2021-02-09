Решетников связал скачок цен с ослаблением курса рубля

"В конце прошлого года мы столкнулись с еще одним вызовом — ускорением инфляции и ростом цен на ряд продуктов, в первую очередь продовольственных товаров, социально значимых продуктов первой необходимости. Какие факторы на это повлияли? Во-первых, это динамика валютного курса. Первая волна ослабления рубля в полной мере проявилась к концу осени, когда восстановился потребительский спрос. На этот фон наложилась вторая волна — поэтому перенос в цены валютного курса оказался сильнее и сконцентрировался на ноябре-декабре", — сказал он.
"Изменились прогнозы урожая в некоторых регионах мира. Кроме этого, свою роль сыграла ультрамягкая денежно-кредитная политика во многих странах, в том числе скупка центральными банками финансовых активов. Все эти средства в конечном итоге сформировали большой спекулятивный капитал, он пришел на рынок биржевых товаров, разогрел спрос, в результате чего волатильность на мировых рынках, то есть колебания цен, увеличение цен, существенно возросло", — добавил он.