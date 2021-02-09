Решетников предостерег от расширения госрегулирования цен 

"Распространять государственное регулирование на более широкий спектр товаров, как нам кажется, в настоящее время крайне опасно. Почему? Потому что, регулируя цены, мы тогда по цепочке с вами должны регулировать и все элементы себестоимости — входящие цены, нормирование труда и так далее", — сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме.