Решетников предостерег от расширения госрегулирования цен 

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает распространение государственного регулирования цен на широкий спектр товаров крайне опасным, потому что это в итоге приведет к тотальному регулированию всех цен в экономике и дефициту товаров.
"Распространять государственное регулирование на более широкий спектр товаров, как нам кажется, в настоящее время крайне опасно. Почему? Потому что, регулируя цены, мы тогда по цепочке с вами должны регулировать и все элементы себестоимости — входящие цены, нормирование труда и так далее", — сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме.
"Очевидно, что это приведет к тотальному регулированию всех цен в экономике, с одной стороны, с другой стороны, если мы чего-то не сделаем, то это приведет к дефициту — просто предприятия, предприниматели будут выходить из нерентабельных производств", — заявил министр.