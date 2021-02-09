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Решетников предостерег от расширения госрегулирования цен 

Прайм и ещё 2 1 час назад
Решетников предостерег от расширения госрегулирования цен
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития России Максим Решетников считает распространение государственного регулирования цен на широкий спектр товаров крайне опасным, потому что это в итоге приведет к тотальному регулированию всех цен в экономике и дефициту товаров.

"Распространять государственное регулирование на более широкий спектр товаров, как нам кажется, в настоящее время крайне опасно. Почему? Потому что, регулируя цены, мы тогда по цепочке с вами должны регулировать и все элементы себестоимости — входящие цены, нормирование труда и так далее", — сказал Решетников, выступая во вторник в Госдуме.

"Очевидно, что это приведет к тотальному регулированию всех цен в экономике, с одной стороны, с другой стороны, если мы чего-то не сделаем, то это приведет к дефициту — просто предприятия, предприниматели будут выходить из нерентабельных производств", — заявил министр.
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