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Названы сроки краха доллара 

Мария Иванова 1 час назад
Доллар перестанет быть основной мировой валютой через десятилетия
Фото: ТАСС
Эксперт Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что доллар перестанет быть основной мировой валютой, но не в ближайшие годы: по его мнению, на это потребуются десятилетия. Об этом сообщает «Прайм».
Иванов отметил, что сейчас около 80 процентов торговых сделок в мире совершаются в долларах, а золотовалютные резервы всех стран на 70 процентов состоят из американской валюты.

«Отказаться от доллара — значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет», — подчеркнул эксперт.

Ни евро, ни китайский юань, ни другие сильные валюты пока не способны занять место доллара, уверен он.
По мнению Иванова, доллар станет слабее, если США потеряют главную роль в мировой экономике и страны начнут активно вести расчеты в национальных валютах.
Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Хазин спрогнозировал резкое падение курса доллара к рублю.
Он сослался на своего знакомого, специалиста по финансовым спекуляциям Игоря Тощакова, который 27 лет прожил в Калифорнии и занимался «серьезными» спекуляциями.

«Он говорит: «Рубль вернется, зуб даю, курс — 45 относительно доллара», — рассказал Хазин.

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Комментарии
Экономика , Михаил Хазин , Дмитрий Иванов
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