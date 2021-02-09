Доллар перестанет быть основной мировой валютой через десятилетия

Эксперт Klopenko Group Дмитрий Иванов заявил, что доллар перестанет быть основной мировой валютой, но не в ближайшие годы: по его мнению, на это потребуются десятилетия. Об этом сообщает «Прайм».

Иванов отметил, что сейчас около 80 процентов торговых сделок в мире совершаются в долларах, а золотовалютные резервы всех стран на 70 процентов состоят из американской валюты.

«Отказаться от доллара — значит, найти ему адекватную замену, но такой валюты пока нет», — подчеркнул эксперт.

Ни евро, ни китайский юань, ни другие сильные валюты пока не способны занять место доллара, уверен он.

По мнению Иванова, доллар станет слабее, если США потеряют главную роль в мировой экономике и страны начнут активно вести расчеты в национальных валютах.

Как писал «Рамблер», ранее экономист Михаил Хазин спрогнозировал резкое падение курса доллара к рублю.

Он сослался на своего знакомого, специалиста по финансовым спекуляциям Игоря Тощакова, который 27 лет прожил в Калифорнии и занимался «серьезными» спекуляциями.