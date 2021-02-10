Глава немецкого Минфина Олаф Шольц выступил с предложением к Администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2", пишет Deutsche Welle (DW) со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию.

Как стало известно изданию, власти Германии были готовы оказать Вашингтону финансовую поддержку в размере до 1 миллиарда евро. При этом взамен Берлин ожидал, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для введения санкций в отношении российского газопровода, либо не будет использоваться, либо "будет заблокировано".

Блокировать эти законотворческие инициативы предлагали "отказами или другими адекватными и эффективными инструментами".

Отмечается также, что исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое запланированное предложение "грязной сделкой за счет третьих лиц".

При этом другие оппозиционные политики Германии также остались недовольны предложенным "выкупом" Шольца. По их мнению, на реализацию такого соглашения с США пойдут деньги налогоплательщиков.

Изданию пока не удалось получить комментарий в финансовом ведомстве Германии, но стало известно, что готовится официальное заявление по этому вопросу.