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Германия хочет «выкупить» у США снятие санкций с «Северного потока 2» 

Прайм и ещё 4 53 минуты назад
Глава немецкого Минфина Олаф Шольц выступил с предложением к Администрации экс-президента США Дональда Трампа помочь в импорте американского сжиженного природного газа (СПГ) в обмен на снятие санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2", пишет Deutsche Welle (DW) со ссылкой на немецкую экологическую неправительственную организацию.
Как стало известно изданию, власти Германии были готовы оказать Вашингтону финансовую поддержку в размере до 1 миллиарда евро. При этом взамен Берлин ожидал, что будущее американское законодательство, которое могло бы стать основанием для введения санкций в отношении российского газопровода, либо не будет использоваться, либо "будет заблокировано".
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Блокировать эти законотворческие инициативы предлагали "отказами или другими адекватными и эффективными инструментами".
Отмечается также, что исполнительный директор экологической организации Германии Саша Мюллер-Креннер назвал такое запланированное предложение "грязной сделкой за счет третьих лиц".
При этом другие оппозиционные политики Германии также остались недовольны предложенным "выкупом" Шольца. По их мнению, на реализацию такого соглашения с США пойдут деньги налогоплательщиков.
Изданию пока не удалось получить комментарий в финансовом ведомстве Германии, но стало известно, что готовится официальное заявление по этому вопросу.
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Комментарии 141
Экономика , Видео , Олаф Шольц , Дональд Трамп , ЕС , Минфин , Deutsche Welle
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