Чистый отток капитала из России снизился на 12% 

Чистый отток капитала из России в январе 2021 года снизился на 12,09% по сравнению с январем 2020 года и составил 8 млрд долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Банка России.

В январе прошлого года вывоз капитала частным сектором из РФ достигал объема в 9,1 млрд долларов.

За весь 2020 год из России было вывезено 47,8 млрд долларов. Этот показатель вырос в 2,2 раза по сравнению с 2019 годом.

Профицит внешней торговли РФ по итогам января составил 9,4 млрд долларов — это на 29,85% меньше по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года. В январе 2020 года профицит внешней торговли составлял 13,4 млрд долларов.

Как ранее сообщал «Рамблер», ЦБ РФ обнаружил в 2020 году рекордный за шесть лет приток теневого капитала из-за границы.

За январь-декабрь в страну пришло 4,3 млрд долларов по операциям, которые не попали ни под одну из стандартных категорий платежей (экспорт, продажа иностранных активов, привлечение долга, прямые инвестиции и др.) и были классифицированы как «ошибки и пропуски» платежного баланса. Зафиксированный результат — третий за всю историю современной России.

Предыдущий рекорд был установлен в 2014 году, когда после введения санкций на российские счета пришло 7,9 млрд долларов неизвестного происхождения.