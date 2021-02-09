МВФ: эффективность вакцины ускорит восстановление экономики РФ 

Международный валютный фонд распространил доклад, в котором говорится, что эффективность российской вакцины от коронавируса может благоприятно сказаться на восстановлении российской экономики. Об сообщает ТАСС.
В документе отмечается, что высокие качественные показатели препарата снизили риски развития затяжной пандемии.
«И вполне возможно, что в связи с этим эффект доверия и отложенный спрос приведут к более сильному, чем прогнозировалось, восстановлению после того, как пандемия стихнет», — сказано в докладе.
Авторы документа подчеркнули, что кампания по массовой вакцинации населения продолжается, при этом России пообещала ее ускорить.
Согласно прогнозам МВФ, восстановление российской экономики ускорится с середины 2021 года после того, как дозы вакцины поступят в широкий доступ.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 107 млн заболевших, свыше 78,9 млн человек выздоровели, а более 2,3 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,9 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».