На Украине из-за подорожания яиц резко ускорилась инфляция 

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Потребительские цены на Украине в январе 2021 года по сравнению декабрем выросли на 1,3%, сообщила 9 февраля государственная служба статистики страны.

Согласно источнику, в годовом измерении, по отношению к январю 2020 года, цены на Украине выросли на 6,1%.

Ведомство отмечает, что главным драйвером ускорения инфляции послужил рост цен на яйца — на 15,4%. В целом продукты питания в Украине январь подорожали на 1,5%.

Среди тарифов на энергоносители выделяется подорожание электроэнергии на 36,6%. В целом жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива за январь подорожали на 6,0%.

ИА REGNUM напоминает, что 4 февраля премьер-министр страны Денис Шмыгальво время общей встречи Европейской бизнес-ассоциации заявил, что власти заинтересованы, чтобы инфляция, если говорить на экономическом языке, разогревала экономику.