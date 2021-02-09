Оборот рынка общепита в России в 2020 году упал на 21%

Все новости на карте

По итогам 2020 года оборот рынка общепита составил 1,35 трлн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 20,7%.

В декабре 2020 года показатель составил 136,3 млрд рублей (-20,9%), говорится в материалах Росстата

Ведомство учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.