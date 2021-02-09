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Оборот российского общепита в 2020 году упал на 21% 

Реальное время и ещё 1 53 минуты назад
Оборот рынка общепита в России в 2020 году упал на 21%
Фото: РИА Новости
По итогам 2020 года оборот рынка общепита составил 1,35 трлн рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель сократился на 20,7%.
В декабре 2020 года показатель составил 136,3 млрд рублей (-20,9%), говорится в материалах Росстата.
Ведомство учитывает оборот ресторанов, кафе, баров, столовых при предприятиях и учреждениях, а также организаций — поставщиков продукции общественного питания.
Ранее казанские рестораторы оценивали свои потери от запрета на работу ночью. Бизнесмены считают, что из-за этой меры их доход может сократиться вдвое.
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