Восстановление кафе и ресторанов может занять более двух лет 

Уже в этом году рынок общепита может почти отыграть падение от коронавируса, но на полное его восстановление уйдет не менее двух лет. При этом выживут далеко не все форматы, считают эксперты.

По подсчетам Россельхозбанка , рынок общепита может вырасти на 17% уже в 2021 году и тем самым частично отыграть падение в 21%, которое наблюдалось по итогам 11 месяцев 2019 года. После снижения оборотов на 46% в апреле-мае 2020 года, когда действовали самые жесткие ограничения из-за COVID-19, падение стало замедляться. А сейчас, когда условия работы кафе и ресторанов смягчены, рынок пошел в рост.

"Среди основных драйверов — накопленный спрос, люди соскучились по "выходам в свет", сезонность — в летний период активное посещение точек общепита возрастает, а также наличие свободной инфраструктуры. Не пережившие пандемию компании освободили площади, которые могут быть заняты новыми, а также теми, кто остался на плаву", — считает руководитель Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

Рост на 17% все равно не компенсирует реальные потери, которые могут еще дать о себе знать в 2021 году, считает председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребрынка Александр Борисов . Поэтому прогнозы делать рано.

"Слишком много факторов будет влиять на ситуацию — от реальных доходов населения до скорости и полноты его вакцинации", — считает эксперт.

По его мнению, коронакризис и его последствия переживут лишь те форматы питания вне дома, которые сумели сохранить хоть какую-то финансовую подушку безопасности и костяк персонала. В первую очередь, это сетевой фастфуд, а также авторские рестораны fine dining, которые время от времени открываются даже в непростое время. Эксперт также не исключает, что будет со временем расти сегмент кафе и ресторанов семейного бизнеса.