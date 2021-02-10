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Электроника в России подорожает на 50% 

News.ru 1 час назад
Электроника в России подорожает на 50%
Фото: globallookpress.com
Электроника в России в течение года подорожает на 50%. Это зависит от закупочных цен в Китае, которые уже выросли на 10–15%.
Проблемы с логистикой добавят ещё 2–3%, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
В зависимости от сегмента электроника подорожает на величину от 10 до 40% в течение 2021 года. Больше всего вырастут в цене ноутбуки — до 40–50%, — приводит слова эксперта газета «Известия».
Основной причиной роста цен является глобальный дефицит компонентов, проблемы с логистикой и антикитайские санкции США. Стоимость электроники начала увеличиваться ещё с начала года, она выросла на 5–20%, в зависимости от вида товаров. Рост цен на смартфоны ещё сдерживают крупные производители, но новые модели (даже Samsung) могут подорожать уже во второй половине марта или после праздников в апреле.
Стоимость колонок и наушников вырастет на 15–20%. В любом случае в магазинах по прежним ценам будут продаваться товары, произведённые ещё в прошлом году, и будут выгодными для покупок по различным акциям.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рост цен в России коснётся импортируемой продукции — одежды, обуви, бытовой техники и даже еды. Самое интересное, что это подорожание никак не связано с курсом доллара и рубля.
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Экономика , Эльдар Муртазин , газета "Известия"
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