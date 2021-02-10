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Газовый конкурент России задумал мегапроект ради мирового господства 

Lenta.ru 1 час назад
Катар задумал газовый мегапроект ради мирового господства
Фото: Reuters
Катар — главный мировой экспортер сжиженного природного газа (СПГ) и конкурент России на энергетическом рынке — задумал мегапроект, который позволит ему сохранить глобальное господство в поставках этого вида топлива. Об этом пишет Bloomberg.
В последнее десятилетие производство СПГ в США, Австралии и других странах росло, в то время как Катар не увеличивал свои мощности. Теперь королевство собирается реализовать крупнейший в мире проект по расширению производства СПГ, чтобы остаться лидером отрасли. Инвестиции только в строительные работы составят около 13 миллиардов долларов. Общая сумма затрат на мегапроект, как ожидается, составит примерно 29 миллиардов.
Катар планирует увеличить мощности по производству на 43 процента. Если сейчас королевство в среднем в год дает около 77 миллионов тонн сжиженного природного газа, то после расширения цифра вырастет до 110 миллионов. Часть объемов газа, добытых после реализации проекта, уже зарезервированы для потребителей из Европы, которая является главным рынком сбыта российского сырья. Ожидается, что первый газ в рамках мегапроекта добудут уже в четвертом квартале 2025 года. К 2027-му Катар планирует полностью завершить расширение мощностей. К этому же сроку Катар собирается довести производство СПГ до 126 миллионов тонн в год.
В прошлом году на Катар пришлось 26,5 процента всех поставок сжиженного природного газа в мире. Второе место с минимальным отрывом заняла Австралия (почти 26 процентов), на третьем оказались оказались Соединенные Штаты (14,7 процента). Россия заняла четвертое место с менее чем 10 процентами, свидетельствуют данные Bloomberg.
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Экономика , Компании , Bloomberg
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