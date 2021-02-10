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Нидерланды выдвинули условие для налогового соглашения с Россией 

Лера Букина 19 минут назад
Нидерланды выдвинули условие для налогового соглашения с Россией
Фото: globallookpress.com
Нидерланды обозначили главное условие для заключения с Россией соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), следует из ответа минфина королевства на запрос «Известий».
Так, Нидерланды будут готовы подписать договор, если в него будут включены льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию. Согласно нынешним условиям, на преференции могут рассчитывать только публичные организации.
Минфин РФ предложил Амстердаму пересмотреть СИДН в августе прошлого года. Согласно новым договорам, если иностранный резидент по крайней мере один год владеет не менее 15% в российском предприятии и при этом является публичной компанией, чьи акции котируются на бирже, то он платит 5%, а не 15%. Нидерланды отказались. Королевство просило сохранение льгот для частного сектора и занимающихся недвижимостью компаний, тогда как российская сторона предложила освобождение от налога в стране источника дохода для госструктур, банков и эмитентов облигаций.
Кипр, Мальта и Люксембург в отличие от Голландии не столь часто служат источниками собственного капитала для инвестиций в Россию, рассказал партнер практики услуг в области международного налогообложения PwC в России Михаил Филинов. Обычно в этой роли выступают транзитные юрисдикции, через которые в Россию вкладывают другие страны или сам российский бизнес, пояснил он.
В декабре 2020 года глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что переговоры с Голландией идут тяжело.
Последнее предложение, которое было получено от Голландии, не позволяло прийти к компромиссу, поскольку подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России по низким ставкам, заявили «Известиям» в пресс-службе Министерства финансов РФ.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Министерство финансов РФ договорилось с десятками стран о пересмотре двусторонних соглашений об избежании двойного налогообложения.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Минфин , газета "Известия"
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