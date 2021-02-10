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Курс доллара: ждать ли доллара по 70 

Елена Прошина 2 часа назад
Курс доллара в будущем упадет до 70 рублей
Фото: ТАСС
Финансист из FxPro Александр Купцикевич заявил, что курс доллара в будущем упадет до 70 рублей, если российская валюта в ближайшее время закрепится на отметке в 72,5 рубля.
Аналитик отметил, что благодаря подорожавшей нефти национальная валюта смогла преодолеть психологическую отметку в 76 рублей.
Купцикевич считает, что нефть и «благоприятная сезонность» уже на этой недели способны увести доллар к 73 рублям. Если в течение двух недель доллар упадет до 72,5 рубля и задержится на этом уровне, курс в 70 рублей станет вполне реальной перспективой.
По мнению эксперта, если евро некоторое время будет стоить 88,5 рубля, позже европейская валюта подешевеет до 85-86 рублей.
Как писал «Рамблер», вечером 9 февраля на торгах Московской биржи курс доллара потерял 24,75 копейки и стоил 74,05 рубля. В течение дня американская валюта впервые с 21 января опускалась ниже 74 рублей.
Евро подорожал на 0,25 копейки, достигнув 89,59 рубля.
Эксперты отмечали, что российскую валюту поддерживают новости об интересе Евросоюза к вакцине «Спутник V» и нефть Brent дороже 60 долларов за бочку.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии
Экономика , Александр Купцикевич , ЕС , Московская биржа
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