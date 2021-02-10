Берлин опроверг сообщения о сделке с США по «Северному потоку 2» 

Министр окружающей среды ФРГ опровергла сообщения о некоей миллиардной "сделке" с США по "Северному потоку 2": нет никакой "грязной сделки".

Ранее власти ФРГ сообщили, что они находятся в контакте с администрацией США в связи с возможными санкциями против "Северного потока 2".

минфине тогда не комментировали сообщения СМИ с этой информацией, ссылаясь в том числе на секретность переговоров. Очередной виток дискуссии вокруг этой истории спровоцировала экологическая организация Deutsche Umwelthilfe, которая активно выступает против проекта и накануне опубликовала документ, который якобы направил минфин ФРГ в США с соответствующим предложением.

"Я опровергаю, что есть какая-то грязная сделка, такого нет. Я решительно это отвергаю, нет никакой грязной сделки", — заявила Шульце, отвечая на утверждения депутата от фракции Союз 90/Зеленые о том, что такая сделка якобы существует.

Шульце отвергла дальнейшую критику в адрес проекта, касающуюся обеспокоенности "Зеленых" о его соответствии политике защиты климата.

"Мы все едины в том, что мы хотим покончить с использованием угля и ядерной энергетики, мы спишем АЭС. Это значит, что для переходного периода нам нужен будет газ", — пояснила министр.

По ее словам, последние научные данные показывают, что газ будет необходим Германии "примерно до 2040 года".

"Но на это время нам нужен газ и нужно много источников, чтобы мы могли предоставлять потребителям наиболее благоприятные условия. Я считаю это верным путем и мы можем это обеспечить только использованием газа, а альтернативы — ядерная энергия из Франции или энергопоставки из Польши — не могут. Какой смысл останавливать согласованный проект, платить за это миллиарды, чтобы только не завершать трубопровод? Решающее значение имеет только то, сколько в конце концов мы будем использовать газа. Мы пытаемся снижать это (потребление газа), мы делает это со всеми ископаемыми источниками, мы делаем это с углем, мы спишем АЭС, но нам нужен газ на переходный период. Если у вас есть альтернатива этому — давайте обсудим это. Исследования говорят, что нам нужен газ на переходный период", — добавила она.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик "Фортуна" уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи "Фортуны" с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.