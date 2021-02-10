Власти США обвинили в замалчивании серьезного долгового кризиса

Американская экономика находится в долговом кризисе, пишет обозреватель журнала Newsweek Майкл Дорли.

По его словам, внешний долг США был огромен и стремительно увеличивался еще до пандемии коронавируса, однако американские политики «ведут себя нечестно и скрывают правду».

«Я безусловно согласен с тем, что во время пандемии мы должны брать заимствования, чтобы не дать умереть экономике, пока страна ждет появления вакцины, причем больших количествах. Но мы не должны брать деньги в долг для поддержки транснациональных корпораций, для финансирования любимых проектов конгресса или для решения проблем хорошо обеспеченных людей со связями», — цитирует статью издание «ИноСМИ».

Автор напомнил, что пандемия коронавируса привела США к экономическому кризису, который лишь усилил кризис долговой. Он отметил, что Конгресс знает о сложившейся ситуации, но у него нет ни плана, ни полномочий, чтобы выбраться из долговой ямы.

«Мир знает, что брать деньги в долг стало для США болезненной зависимостью. Это ярко проявляется со времен администрации Рейгана и особенно в последние два десятилетия. Страна не в состоянии себя обеспечить, не увеличивая уровень долга», — констатировал Майкл Дорли.

По его словам, на каждый доллар ВВП США приходится 1 доллар и 27 центов долга, при этом в ближайшие 10 лет прогнозируется замедление роста ВВП и дальнейшие заимствования.

Автор отметил, что почти все заимствования идут на текущее потребление, а не на инвестиции, способные дать прибыль в будущем.

«Откровенно говоря, США просто вынуждены заимствовать в таких объемах, чтобы поддержать экономику», — резюмировал он.

Дорли призвал американские власти прекратить заимствования и отказаться от безудержных трат. В противном случае, по мнению обозревателя, «американский карточный домик рухнет, и это будет иметь самые серьезные политические и социальные последствия глобального масштаба».