Польский премьер призвал Германию остановить «Севпоток-2»

«Я согласен с президентом Германии, что послевоенные долги не были погашены, но «Северный поток-2» не является компенсацией. Это действие за спиной ЕС, которое облегчит России проведение агрессивной политики, повысит зависимость Европы, повредит экономике и безопасности. Пришло время остановить это», — написал он.