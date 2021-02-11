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Польский премьер призвал Германию остановить «Северный поток-2» 

Свободная пресса 1 час назад
Польский премьер призвал Германию остановить «Севпоток-2»
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в соцсетях заявил, что считает газопровод «Северный поток-2» угрозой независимости Европы от России и призвал Германию отказаться от его строительства.

«Я согласен с президентом Германии, что послевоенные долги не были погашены, но «Северный поток-2» не является компенсацией. Это действие за спиной ЕС, которое облегчит России проведение агрессивной политики, повысит зависимость Европы, повредит экономике и безопасности. Пришло время остановить это», — написал он.

Ранее президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что энергетика — эта та сфера, которая является едва ли не последней связью между Россией и Европой и вспомнил, что за годы Второй Мировой войны погибло более 20 миллионов жителей Советского Союза.

«Нам нельзя упускать из виду этот более широкий контекст", — сказал он.

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