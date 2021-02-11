Минфин заявил о рисках ускоренного внедрения цифрового рубля

Ускоренное внедрение цифрового рубля несет для банков риски оттока и роста стоимости депозитов, а также потери части доходов от эквайринга, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.

В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.

"Ключевые риски для банков с точки зрения ускоренного внедрения цифровой валюты, с точки зрения бизнеса, — это, конечно, потеря части транзакционных пассивов физлиц, рост стоимости пассивов и потеря части комиссионных доходов, которые связаны с эквайрингом", — сказал Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.

Он отметил, что Минфин заинтересован в развитии технологий. "C другой стороны, мы обеспокоены, если существенная доходная часть банков будет резко снижаться", — продолжил глава департамента.

Что касается риска снижения ликвидности, то его, по словам Чебескова, оценить очень сложно.