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Минфин назвал риски ускоренного внедрения цифрового рубля 

РИА Новости 2 часа назад
Минфин заявил о рисках ускоренного внедрения цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Ускоренное внедрение цифрового рубля несет для банков риски оттока и роста стоимости депозитов, а также потери части доходов от эквайринга, заявил директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков.
В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.

"Ключевые риски для банков с точки зрения ускоренного внедрения цифровой валюты, с точки зрения бизнеса, — это, конечно, потеря части транзакционных пассивов физлиц, рост стоимости пассивов и потеря части комиссионных доходов, которые связаны с эквайрингом", — сказал Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.

Он отметил, что Минфин заинтересован в развитии технологий. "C другой стороны, мы обеспокоены, если существенная доходная часть банков будет резко снижаться", — продолжил глава департамента.
Что касается риска снижения ликвидности, то его, по словам Чебескова, оценить очень сложно.

"Все зависит от того, какой сценарий будет выбран для развития цифровой валюты. Мне кажется, что здесь, скорее всего, Центральный банк не допустит того, чтобы была какая-то проблема с ликвидностью. Мы, конечно, тоже отмечаем это как фактор риска, но, наверное, как менее значимый из других", — указал он.

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Экономика , Минфин , Центральный банк России
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