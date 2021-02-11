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Минфин назвал риски цифрового рубля 

Артём Кульша 2 часа назад
Минфин назвал риски цифрового рубля
Фото: РИА Новости
Банки могут потерять часть пассивов и комиссионных доходов в результате ускоренного внедрения цифрового рубля. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил директор департамента финансовой политики Министерства финансов России Иван Чебесков.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялось расширенное заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по банкам и банковской деятельности. Чебесков принял в нем участие.
Он рассказал, что Минфин заинтересован в развитии технологий и одновременно обеспокоен вероятностью резкого снижения существенной доходной части банков.
Чебесков назвал ключевыми для банков с точки зрения бизнеса рисками ускоренного внедрения цифровой валюты потерю части комиссионных доходов, связанных с эквайрингом, части транзакционных пассивов физических лиц и рост стоимости пассивов.
Также Минфин считает фактором риска, но менее значимым, вероятное снижение ликвидности банков в результате ускоренного внедрения цифрового рубля. Чебесков отметил, что вероятность этого будет зависеть от выбранного сценария развития цифровой валюты. При этом он высказал мнение, что Центральный банк России не допустит проблем с ликвидностью у банков.
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Комментарии 1
Экономика , Российский союз промышленников и предпринимателей , Минфин , Центральный банк России
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