СМИ сообщили об уходе Топилина с поста главы ПФР

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покинул свой пост, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, о своем уходе с должности он объявил накануне.
Официально информация об увольнении Топилина не подтверждалась.
Имя преемника, как сообщает «Коммерсант», Топилин не называл.
Источники издания в ПФР заявили, что уход Топилина с должности может быть связан с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.
«Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».
О том, в какой стадии находится процесс объединения фондов, в правительстве не сообщали.
Как сообщал «Рамблер», Максим Топилин занимал должность председателя правления ПФР с января 2020 года. До этого с 2012 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты РФ.