СМИ сообщили об уходе Топилина с поста главы ПФР

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По данным издания, о своем уходе с должности он объявил накануне.

Официально информация об увольнении Топилина не подтверждалась.

Имя преемника, как сообщает «Коммерсант», Топилин не называл.

Источники издания в ПФР заявили, что уход Топилина с должности может быть связан с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

«Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

О том, в какой стадии находится процесс объединения фондов, в правительстве не сообщали.

Как сообщал «Рамблер», Максим Топилин занимал должность председателя правления ПФР с января 2020 года. До этого с 2012 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты РФ.