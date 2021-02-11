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Глава Пенсионного фонда Топилин покинул свой пост 

Вероника Полынина 1 час назад
СМИ сообщили об уходе Топилина с поста главы ПФР
Фото: ТАСС
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Максим Топилин покинул свой пост, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве.
По данным издания, о своем уходе с должности он объявил накануне.
Официально информация об увольнении Топилина не подтверждалась.
Топилин рассказал о возможной продолжительности жизни до 200 лет
Имя преемника, как сообщает «Коммерсант», Топилин не называл.
Источники издания в ПФР заявили, что уход Топилина с должности может быть связан с предстоящим объединением социальных внебюджетных фондов.

«Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой на роль руководителя этого процесса», — заявил один из собеседников «Коммерсанта».

О том, в какой стадии находится процесс объединения фондов, в правительстве не сообщали.
Как сообщал «Рамблер», Максим Топилин занимал должность председателя правления ПФР с января 2020 года. До этого с 2012 года возглавлял Министерство труда и социальной защиты РФ.
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Экономика , Максим Топилин , Пенсионный фонд РФ
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