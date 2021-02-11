Путин выделил на выплаты ветеранам в Крыму 80 млн

Президент России Владимир Путин распорядился выплатить людям, жившим в Севастополе во время обороны в годы Великой Отечественной войны, по 75 тысяч рублей.

Средства на единовременную выплату будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

«Выделить в 2021 году из резервного фонда правительства Российской Федерации 83 175 тыс. рублей Минфину России для предоставления бюджету города Севастополя дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации в целях осуществления единовременной выплаты в размере 75 тыс. рублей лицам, награжденным знаком «Житель осажденного Севастополя», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщал «Рамблер», в декабре 2020 года Владимир Путин присвоил жителям осажденного Севастополя статус ветеранов войны и распорядился выдать им удостоверение «Житель осажденного Севастополя». Выплата в размере 75 тысяч рублей приурочена к 75-летнию Победы в Великой Отечественной войне, которую остальные ветераны получили перед днем Победы. Сообщалось, что жителей осажденного Севастополя осталось немногим более тысячи человек.