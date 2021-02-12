Аналитик назвал самый удачный период для рубля

Финансовый аналитик Михаил Коган заявил, что курс доллара будет снижаться как минимум до следующей среды, 17 февраля. Об этом пишет «Российская газета».

По мнению Когана, российская валюта будет укрепляться по инерции благодаря нефти Brent дороже 60 долларов за бочку и интересу инвесторов к рисковым активам. Доллар в итоге может закрепиться на отметке в 73 рубля, а евро — упасть ниже 89 рублей.

Аналитик отметил, что у нефти нет причин дешеветь. Ограничения добычи Саудовской Аравии и еще нескольких стран в 1,425 миллиона баррелей в день выше потенциального падения спроса на целый миллион баррелей.

Меры, которые приняли страны экспортеры-нефти, а также улучшение ситуации с пандемией, способны поднять нефтяные цены до 68 долларов за баррель.

Коган добавил, что в первой половине года в России обычно фиксируется «характерная сезонность платежного баланса», когда от экспорта поступает больше валюты, чем уходит при закупках импорта. По его словам, в первые три месяца года рубль обычно очень хорошо себя чувствует.