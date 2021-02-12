Яценюк призвал Зеленского прекратить закупать электроэнергию из России 

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от Киева прекратить закупать электроэнергию в России, «финансируя российский военный бюджет». Об этом он заявил в Facebook.

Как писал «Рамблер», в феврале стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Объем поставок составляет около 200 мегаватт-час.

При этом в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, запрещающий импорт электричества из России на договорной основе. Он отмечал, что запрет могут снимать «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».

Яценюк отметил, что импорт «электроэнергии, пропаганды, вакцин и газа из России» не напрямую, но убивает украинцев.