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Яценюк призвал Зеленского прекратить закупать электроэнергию из России 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал от Киева прекратить закупать электроэнергию в России, «финансируя российский военный бюджет». Об этом он заявил в Facebook.
Как писал «Рамблер», в феврале стало известно, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России. Объем поставок составляет около 200 мегаватт-час.
При этом в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, запрещающий импорт электричества из России на договорной основе. Он отмечал, что запрет могут снимать «во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины».
Яценюк отметил, что импорт «электроэнергии, пропаганды, вакцин и газа из России» не напрямую, но убивает украинцев.

«Я призываю президента Владимира Зеленского быть последовательным в своих действиях и прекратить эту диверсию против Украины. В том числе отстранив крыс, заседающих в парламенте», — заявил он.

Экономика , Видео , Владимир Зеленский , Арсений Яценюк
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