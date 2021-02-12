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ЦБ повысил прогноз по инфляции в России на 2021 год до 3,7-4,2% 

ТАСС 1 час назад
Банк России повысил прогноз по инфляции в России на 2021 год до 3,7-4,2%, указав на достижение ее максимумов в феврале-марте. Об этом сообщается в пресс-релизе регулятора по итогам заседания совета директоров.

"По прогнозу Банка России, в феврале-марте годовая инфляция достигнет своего максимума и в дальнейшем будет снижаться. Траектория снижения будет определяться сроками исчерпания действия проинфляционных факторов, а также эффектами базы 2020 года. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2021 году и останется вблизи 4% в дальнейшем", — указывает ЦБ.

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Экономика , Видео , Центральный банк России
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