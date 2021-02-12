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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% 

Прайм 1 час назад
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Фото: ТАСС
Банк России по итогам заседания совета директоров в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых в четвертый раз подряд, следует из пресс-релиза регулятора.

"Совет директоров Банка России 12 февраля 2021 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 4,25% годовых", — говорится в заявлении.

Банк России в прошлом году для борьбы с последствиями пандемии коронавируса впервые использовал стимулирующую денежно-кредитную политику. В результате уже в июле ключевая ставка была снижена до исторического минимума в 4,25% годовых. Однако ослабление рубля и оживление спроса после снятия части "коронавирусных" ограничений начали разгонять инфляцию, и в начале осени регулятор был вынужден поставить цикл смягчения на паузу.
В декабре ЦБ в третий раз подряд оставил ставку неизменный и ужесточил сигнал относительно будущих действий, пообещав оценивать дальнейшее развитие ситуации в экономике и наличие потенциала для дополнительного снижения ставки. В то же время инфляция по итогам 2020 года составила 4,9% против 3% годом ранее, а в январе еще ускорилась — до 5,2%. При этом, согласно консенсус-прогнозу РИА Новости, инфляция в годовом выражении в феврале продолжит ускорение и достигнет своего локального пика в 5,5%.
Опрошенные РИА Новости эксперты ожидали, что на таком инфляционном фоне регулятор предпочтет оставить ставку неизменной.
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Экономика , Центральный банк России , РИА Новости
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