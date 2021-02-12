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ЦБ принял решение по ключевой ставке 

Артём Кульша 57 минут назад
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 4,25%
Фото: РИА Новости
Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых. Об этом сообщает его пресс-служба.
Там объяснили это тем, что дезинфляционные риски перестали преобладать на годовом горизонте. Это в Центробанке объяснили сохранением темпов роста цен в декабре-январе на повышенном уровне, более быстрым и устойчивым, чем ожидалось, восстановлением спроса, сохранением ограничений со стороны предложения, повышенными инфляционными ожиданиями населения и бизнеса и ростом цен на финансовых и товарных рынках.

«Прогноз Банка России по инфляции на 2021 год повышен до 3,7-4,2%. В дальнейшем с учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция будет находиться вблизи 4%», — сообщили в ЦБ.

Ранее, как сообщал «Рамблер», старший директор группы рейтингов финансовых инструментов рейтингового агентства АКРА Валерий Пивень высказал мнение, что ставки по ипотеке будут двигаться вслед за ключевой ставкой Центрального банка.
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Экономика , Валерий Пивень , Центральный банк России
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