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Мишустин потребовал данные о зарплатах бюджетников 

Лера Букина 40 минут назад
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям министерств к началу апреля предоставить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников, передает ТАСС. Заявление было сделано в пятницу в ходе заседания правительства.
Он также подчеркнул, что майский указ президента России Владимира Путина 2012 года должен и дальше быть базовым ориентиром по заработной плате бюджетников. Мишустин заявил, что к этому документу нельзя подходить формально. Система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной, сказал премьер-министр.

«Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей», — заявил Мишустин.

Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство собирается уравнять зарплаты бюджетников в регионах.
Комментарии 4
Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин , Минтруд , ИТАР-ТАСС
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