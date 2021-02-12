Мишустин потребовал данные о зарплатах бюджетников 

«Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей», — заявил Мишустин.