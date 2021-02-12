Мишустин потребовал данные о зарплатах бюджетников 

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил руководителям министерств к началу апреля предоставить в Минтруд данные по зарплатам бюджетников, передает ТАСС. Заявление было сделано в пятницу в ходе заседания правительства.
Он также подчеркнул, что майский указ президента России Владимира Путина 2012 года должен и дальше быть базовым ориентиром по заработной плате бюджетников. Мишустин заявил, что к этому документу нельзя подходить формально. Система оплаты их труда должна быть максимально прозрачной, сказал премьер-министр.
«Есть конкретный майский указ главы государства 2012 года, и это один из базовых ориентиров в работе правительства и регионов. Срока давности у него нет. Обращаю внимание руководителей министерств и ведомств, а также глав регионов и организаций: коллеги, недопустимо подходить к исполнению майского указа президента формально, важно видеть за этими цифрами людей», — заявил Мишустин.
Ранее «Рамблер» сообщал, что правительство собирается уравнять зарплаты бюджетников в регионах.