Швеция должна оказать давление на Германию с тем, чтобы ФРГ вышла из проекта «Северный поток — 2». С соответствующим запросом к главе шведского МИД , действующему председателю ОБСЕ Анн Линде обратился депутат парламента Бьёрн Сёдер.

Как передаёт RT, Сёдер настаивает на том, что Евросоюз должен принять меры из-за действий России в отношении оппозиционера Алексея Навального и в связи с высылкой дипломатов Швеции, Германии и Польши. По словам Сёдера, Брюссель обязан отреагировать на «насилие режима» по отношению к дипломатам, объявленным в России персонами нон грата. Сам же проект «Северный поток — 2», уверен парламентарий, ставит Европу в зависимость от РФ.

Российский газопровод «Северный поток — 2», идущий в Германию, — это угроза политике безопасности, при том что он делает Европу зависимой от российского газа. Ещё в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным, — заявил Сёдер.

Он признал, что бороться с проектом затруднительно, поскольку Германия отказывается останавливать строительство газопровода. Депутат надеется, что Анн Линде сможет принять меры для того, чтобы побудить Германию выйти из проекта.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.

В настоящее время идёт укладка участка газопровода в территориальных водах Дании. Ожидается, что она будет завершена в апреле. Работы на участке протяжённостью около 147 км 6 февраля начало трубоукладочное судно «Фортуна». Баржа должна соединить трубы с секцией газопровода в водах Германии. Оставшаяся недостроенной часть «Северного потока — 2» составляет около 6% проекта протяжённостью более 1,2 тыс. км.

По словам эксперта, стратегия Вашингтона по отношению к проекту не изменилась, потому что суда, занятые в строительстве трубопровода, попадают под санкции. Российская сторона переводила их в собственность новых фирм, на чью деятельность США никак не могли повлиять. Он считает, что избежать будущих американских санкций в отношении эксплуатации «Северного потока — 2» позволит только прямое вмешательство ЕС, странам которого невыгодна заморозка проекта.