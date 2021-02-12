Набиуллина впервые за год появилась на пресс-конференции без броши

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина впервые с марта прошлого года вышла на пресс-конференцию после заседания совета директоров без броши. Трансляцию мероприятия ведет канал регулятора в YouTube.

На заседании принимается решение об изменении или сохранении ключевой ставки. В последнее время в традицию Набиуллиной вошло подавать дополнительные сигналы с помощью украшения.

В интервью Сергею Шнурову она объяснила , что таким образом пыталась намекнуть на понимание регулятором текущей экономической ситуации, подать рынку своего рода зашифрованный сигнал. При этом глава ЦБ объясняла, что эксперты не всегда верно считывали его. Возможно, поэтому она решила перестать использовать такой способ обращения.

В марте 2020 года Набиуллина надевала брошь в виде неваляшки, таким образом комментируя обвал курса рубля, связанный с пандемией коронавируса и ситуацией на нефтяном рынке. На последнем заседании она надела снегиря, потому что тот «птица стойкая» и может спокойно переносить различные заморозки.

А вот интерпретация голубой волны как скорой победы на президентских выборах в США Джо Байдена , которая принесет России новые сложности, Набиуллину удивила. Глава регулятора пояснила, что таким образом указывала на основную проблему экономики осенью — начало второй волны коронавируса.