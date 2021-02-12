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Немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники сообщило, что строительство газопровода «Северный поток — 2», которое было прервано из-за непогоды, возобновится в ближайшее время.

Как отмечают собеседники СМИ, непогода остановила работы лишь на короткое время, уже на следующей неделе они должны возобновиться.

«Консорциум [Nord Stream 2] полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», — пишет Der Spiegel.

На прошлой неделе сообщалось, что две нитки «Северного потока — 2» будут достроены в Дании до мая.