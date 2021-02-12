Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
$
Прогноз
15.02 – 22.02
$
73.00
87.53
Индексы и котировки Brent
61.20
+0.11 Золото
1817.52
+0.10 РТС
1461.33
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
12.02
1.2091
+0.0034
01.02
1.2057
09.02
29.01

Spiegel узнал, что строительство «Северного потока — 2» скоро возобновят 

Газета.Ru 41 минуту назад
Немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на собственные источники сообщило, что строительство газопровода «Северный поток — 2», которое было прервано из-за непогоды, возобновится в ближайшее время.
Как отмечают собеседники СМИ, непогода остановила работы лишь на короткое время, уже на следующей неделе они должны возобновиться.

«Консорциум [Nord Stream 2] полон решимости довести до конца многомиллиардный проект, и едва кто-то сомневается, что это произойдет», — пишет Der Spiegel.

На прошлой неделе сообщалось, что две нитки «Северного потока — 2» будут достроены в Дании до мая.
Строительство «Северного потока-2» приостановили
Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
Газета.Ru: последние новости
Украина планирует отказаться от угля к 2030 году Украина планирует отказаться от угля к 2030 году ФРГ и США ведут закрытые переговоры по санкциям против "Северного потока - 2" ФРГ и США ведут закрытые переговоры по санкциям против "Северного потока - 2" Украинцам пообещали африканские зарплаты вместо европейских Украинцам пообещали африканские зарплаты вместо европейских
Комментарии 29
Экономика , Видео , Владимир Путин , Spiegel
Читайте также
Новости партнеров
Видео
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
00:43
В Минэнерго прокомментировали рост оптовых цен на электроэнергию
Экономика
Цены на электронику могут вырасти на 40%
00:51
Цены на электронику могут вырасти на 40%
Экономика Личный счет
Курс евро превысил 91 рубль
00:29
Курс евро превысил 91 рубль
Рынки
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
00:39
Банки на четверть сократили выдачу потребкредитов
Личный счет
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
00:30
Ранчо Майкла Джексона купил миллиардер Рон Бёркл за $22 млн
Недвижимость
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
00:42
Легендарная студия Metro-Goldwyn-Mayer продается
Компании
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
00:42
10 профессий, которые будут востребованы на рынке труда в 2021 году
Личный счет
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
01:12
Мишустин призвал чиновников не увлекаться сдерживанием цен
Экономика
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
02:53
Рубль 2021 году не вернется к докризисным показателям
Рынки
В России повысился возраст выхода на пенсию
01:23
В России повысился возраст выхода на пенсию
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение