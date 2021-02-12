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Россия оказалась под угрозой дефицита сахара 

Вероника Полынина 1 час назад
Россия оказалась под угрозой дефицита сахара
Фото: ТАСС
России грозит дефицит сахара летом 2021 года, пишет VTimes со ссылкой на участников рынка.
По мнению собеседников издания, полноценный сахарный кризис наиболее вероятен в июле-августе 2021 года. Он может случиться из-за заморозки цен на сахар по указу президента России Владимира Путина и самого низкого урожая сахарной свеклы за последние пять лет.
После подписанного Минсельхозом, Минпромторгом, крупнейшими торговыми сетями и производителями сахара соглашения сахарные заводы должны продавать сахар-песок не дороже 36 рублей за килограмм, а торговые сети — не дороже 46 рублей за килограмм.
Заморозка сделала цены на сахар в России одними из самых низких в мире. При этом мировые цены на сахар растут, тонна белого сахара на бирже в Лондоне стоит уже 480 долларов — это максимум за три года. Зарубежным странам становится выгодно закупать российский сахар по низкой цене. Одним из основных потребителей стал Казахстан.
Мосбиржа заявила о противоречиях в ценах на сахар
По данным Федеральной таможенной службы, в августе — декабре 2020 года Россия поставила в Казахстан 99 161 т сахара. Это в 1,5 раза выше, чем за тот же период 2018 года (63 725 т), но ниже, чем в очень успешном для производителей сахара 2019 году (107 699 т).
Собеседники VTimes отмечают, что дефицит сахара провоцирует политика российского правительства, и его не случилось бы в рыночных условиях.
При этом не все участники рынка поддерживают ожидания дефицита сахара. Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин считает, что в стране достаточно накопленных товарных запасов, чтобы избежать дефицита.
Как ранее сообщал «Рамблер», 9 декабря 2020 года президент России Владимир Путин обратил внимание на удорожание сахара и подсолнечного масла на фоне снижения реально располагаемых доходов населения. 16 декабря было подписано соглашение о стабилизации закупочных и розничных цен на сахар и подсолнечное масло, согласно которому оптовые цены на сахар были зафиксированы на уровне 36 рублей за килограмм, в рознице — 46 рублей, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей за литр соответственно.
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Комментарии 39
Экономика , Андрей Бодин , Владимир Путин , Минпромторг , Правительство РФ , Московская биржа , Минсельхоз
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