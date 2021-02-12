ЦБ допустил точечный всплеск цен в секторе услуг

Банк России не исключает точечных всплесков цен, в частности в секторе услуг, по мере снятия ограничений из-за коронавируса, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина

По ее словам, восстановление экономической активности может происходить неравномерно и характеризоваться точечными всплесками цен в отдельных сегментах. Так, при снятии ограничений в секторе услуг повышение спроса в случае недостаточного роста предложения «может выступить временным проинфляционным фактором».

«Масштаб и продолжительность его действия будет зависеть от нового баланса спроса и предложения, поведения населения, формирования новых потребительских привычек, а также темпов снятия ограничений на трансграничные поездки», — пояснила Набиуллина.

Она отметила, что есть сектора, по которым уже достигнут потенциал. «Это строительство в ряде регионов, стройматериалы, внутренний туризм тоже в ряде регионов, но строительство, может, даже в целом в жилищном строительстве», — заключила председатель ЦБ.