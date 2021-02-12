Набиуллина поддержала продление программы льготной ипотеки в отдельных регионах 

«Это программу, на наш взгляд, нужно постепенно сворачивать. Может быть, ее оставить для тех регионов, где недостаточно предложения жилья, либо где спрос населения восстановился в силу действия ограничительных мер, как антикризисную программу», — сказала Набиуллина на пресс-конференции после заседания правления Центробанка.

Она отметила, что после начала действия программы развился ажиотажный спрос, из-за чего произошел рост цен на новостройки. И к январю 2021 года эффект от снижения ставок по ипотеке был «съеден» повышением цен на жилье.

Набиуллина также выразила мнение, что в стране должны действовать системные программы льготного ипотечного кредитования, например, в регионах с низкими темпами строительства, или для отдельных категорий граждан: молодых семей и т.д.

Как сообщал «Рамблер», программа льготного ипотечного кредитования заработала в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли. Программа предполагает кредитную ставку 6,5% годовых и первоначальный взнос 15%. Кредитный лимит составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, и 6 млн рублей — в других регионах. Изначально программа должна была завершиться в ноябре 2020 года, затем ее продлили до 1 июля 2021 года.