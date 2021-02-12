Экономика Британии сократилась почти на 10%

Объем валового внутреннего продукта Великобритании по итогам 2020 года сократился на рекордные 9,9%. Об этом 12 февраля сообщили в Национальной статистической службе страны. Экономический спад сильнее наблюдался только в 1709 году.

Несмотря на рекордное сокращение ВВП, в декабре его объем вырос на 1,2%. Это, отмечает Би-би-си, может означать, что Великобритании избежит двойного падения — когда за коротким периодом роста следует еще один спад.

Отчасти рост экономики в последний месяц 2020 года обусловлен тем, что некоторым сферам удалось частично восстановиться, когда власти ослабили ограничения из-за пандемии. В частности, речь идет об отельном бизнесе, продажах автомобилей и парикмахерских.

Как отметил один из членов статистического ведомства Джонатан Эйтоу, экономика Великобритании в целом продолжала расти в четвертом квартале года, несмотря на локдаун в ноябре.

ВВП впервые начали измерять после Второй Мировой войны, и с тех пор показатель Великобритании ни разу не падал больше, чем на 4,1% в год. При этом Банк Англии рассчитал приблизительный ВВП на несколько столетий назад, благодаря чему известно, что в 1709 году экономика обрушилась на 13,4%.

В 1708-1709 годах Европа пережила одну из самых холодных зим за всю историю. В Великобритании период запомнили как «Великий мороз», а французские источники назвали это «Великой зимой». Из-за того, что британская экономика, как и экономики всех других стран, была в основном аграрной, суровая зима заметно сказалась на урожаях.

Ближайшее сопоставимое падение ВВП Великобритании произошло в 1921 году — тогда в стране продолжался кризис угольной добычи, связанный с завершением Первой Мировой войны и последующей за ней экономической депрессией. Также на спад ВВП повлияла высокая безработица, которая тоже стала последствием конфликта. Экономика в том году сократилась примерно на 9,7%.