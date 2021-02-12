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Китай предупредили о новой серьезной угрозе для экономики 

Lenta.ru 1 час назад
Безработицу назвали угрозой для экономики Китая
Фото: Reuters
Превращение экономики Китая из промышленной в постиндустриальную потребует огромных расходов на переобучение рабочих. Об этом говорится в исследовании McKinsey&Co «Как переквалифицировать Китай в постиндустриальную экономику». Если этого не произойдет, то страна может столкнуться с новыми проблемами и с системной безработицей.
Образовательный рынок КНР растет на 16 процентов в год последние несколько лет. С 1992 года страна номинально увеличила расходы на эту сферу в 50 раз. Однако эксперты считают, что к 2030 году рынок должен вырасти в три раза, чтобы обеспечить занятостью высвобождающихся «индустриальных» рабочих.
Иначе под серьезной угрозой окажутся 220 миллионов рабочих мест (30 процентов от всей рабочей силы) и от 22 до 40 миллионов внутренних мигрантов, предупреждают эксперты. Они нуждаются в переобучении, поскольку их занятость и заработки являются основой для роста ВВП Китая.
Темпы роста экономики КНР в прошлом году оказались самыми низкими за последние более чем 40 лет. ВВП увеличился всего на 2,3 процента, что оказалось самым плохим показателем с 1976 года. Однако именно Китай оказался единственной крупной экономикой в мире, которая избежала спада во время пандемии и глобального кризиса.
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