Решение Банка России повлияет на ставки по вкладам

"Строго говоря, ставки в банках и не должны превышать инфляцию, — объясняет Геннадий Салыч. — Если брать большие периоды по 10-20 лет, то вклады в России в среднем (на 0,2% в год) отстают от среднего роста цен. Последние пять лет все было иначе: вклады на 2%, а иногда и на 3-4% обгоняли инфляцию. Но это было следствием шокового перехода к плавающему рублю, и сейчас мы возвращаемся к норме, когда вклад в банке это просто кошелек с краткосрочной защитой денег от обесценивания. На срок больше года вкладывать сбережения в депозиты нет никакого смысла. Так же обстоят дела на всех зрелых финансовых рынках. Чтобы уверенно обгонять инфляцию, нужно держать накопления в ценных бумагах или инструментах, к ним привязанных".