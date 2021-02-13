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Как решение Банка России повлияет на ставки по вкладам 

Российская Газета 47 минут назад
Решение Банка России повлияет на ставки по вкладам
Фото: Российская Газета
Банк России не только не снизил ключевую ставку, но и дал понять, что не собирается делать этого в обозримом будущем, и повысил прогноз по инфляции. Это означает, что средние ставки по депозитам могут вырасти.
В ближайшие месяцы крупные банки могут начать предлагать ставки, близкие к 5%, а малые и средние — выше 6%, считает председатель правления Банка "Фридом Финанс" Геннадий Салыч.

"К концу года, если следовать сценарию, предсказанному ЦБ, инфляционное давление ослабнет, риторика смягчится, и рыночные ставки, в том числе по вкладам, тоже пойдут вниз. Иначе говоря, до лета может появиться интересный момент, чтобы зафиксировать относительно высокую ставку по вкладу", — полагает Салыч.

Максимальные ставки крупнейших банков уже полгода не превышают 4,5% годовых. Вкладчики средних по размеру банков могут претендовать на 5-5,5% годовых, отмечает управляющий директор проекта "Финуслуги" Московской биржи Игорь Алутин.

"Практика рынка показывает, что долгое время оставаться на столь низком уровне ставки не могут — клиентам важно получить более выгодные условия размещения средств, — отметил начальник управления "Сбережения" ВТБ Максим Степочкин. — С учетом постепенного ослабления давления пандемии на экономику и роста определенности в финансовом секторе они должны последовать в ближайшее время".

С прошлого года доходность по абсолютному большинству вновь открываемых вкладов ниже уровня инфляции (по итогам января она составила 5,2% и, по прогнозу ЦБ, достигнет пика в феврале-марте). Это повлияло на сильный отток средств из срочных депозитов и росту остатков на накопительных счетах.

"Строго говоря, ставки в банках и не должны превышать инфляцию, — объясняет Геннадий Салыч. — Если брать большие периоды по 10-20 лет, то вклады в России в среднем (на 0,2% в год) отстают от среднего роста цен. Последние пять лет все было иначе: вклады на 2%, а иногда и на 3-4% обгоняли инфляцию. Но это было следствием шокового перехода к плавающему рублю, и сейчас мы возвращаемся к норме, когда вклад в банке это просто кошелек с краткосрочной защитой денег от обесценивания. На срок больше года вкладывать сбережения в депозиты нет никакого смысла. Так же обстоят дела на всех зрелых финансовых рынках. Чтобы уверенно обгонять инфляцию, нужно держать накопления в ценных бумагах или инструментах, к ним привязанных".

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Экономика , Максим Степочкин , Банк ВТБ , ФФИН Банк , Московская биржа , Центральный банк России
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