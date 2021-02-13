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Аналитики сочли невозможной ликвидацию ПФР 

Вероника Полынина 1 час назад
Аналитики сочли невозможной ликвидацию ПФР
Фото: ТАСС
В России заговорили о необходимости ликвидации Пенсионного фонда и выплате пенсий напрямую из бюджета. Однако есть эксперты, которые не согласны с такой идеей. Об этом сообщает «МК», опросивший ряд экономистов.
Поводом для пересудов о ликвидации Пенсионного фонда послужила отставка главы фонда Максима Топилина и замена его на Андрея Кигима. После этого сразу несколько депутатов Госдумы выступили с идеей прикрыть Пенсионный фонд, сэкономив немалые деньги.

«Аккумулируют колоссальные средства россиян, прокручивают миллиарды, а возвращают копейки», — заявил депутат Алексей Журавлев.

Однако эксперты с этим не согласны, хотя и признают: недостатки у ПФР действительно есть.
Эксперт оценил идею ликвидировать Пенсионный фонд России

«Но все эти недостатки — некритичны, иначе бы система давно перестала работать. Но она функционирует и не простаивает без дела. Зачем ломать то, что работает?» — задалась вопросом старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев считает, что в ближайшее время ликвидация ПФР невозможна.

«Пенсионный фонд с его системой баллов и сбором взносов от работодателей в соответствии с уровнем зарплаты конкретного сотрудника — пока незаменимое звено в российской солидарной пенсионной системе», — уверен эксперт.

Он отметил, что россияне получают сейчас небольшие пенсии, меньше, чем заслужили своей жизнью и работой. Но это не означает, что имеющуюся систему учёта нужно полностью перечеркнуть. Пенсионная система России может реформироваться, если поднять экономику или «хотя бы налоги на экспортёров». Есть и другой путь — повысить пенсии исключительно за счёт накоплений граждан, через новую систему накопительного страхования, где государство будет выступать гарантом.
Ранее «Рамблер» сообщал, что глава Пенсионного фонда Максим Топилин ушел в отставку.
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Комментарии 8
Экономика , Максим Топилин , Анна Бодрова , Андрей Кигим , Алексей Журавлев , Пенсионный фонд РФ , Госдума
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