Греф оценил сокращение экономики в 2020 году

Сокращение ВВП России по итогам 2020 года составит порядка 3,4%, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия-1».

«По результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами. И меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными», — передает ТАСС слова Грефа.

По словам главы Сбербанка, финансовые учреждения в прошедшем году были вынуждены большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют реструктуризации. Он отметил, что она затронет кредиты шести отраслей, а не 11, как это было в 2020 году.