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Греф оценил сокращение российской экономики в 2020 году 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 24 минуты назад
Греф оценил сокращение экономики в 2020 году
Фото: ТАСС
Сокращение ВВП России по итогам 2020 года составит порядка 3,4%, сообщил председатель правления Сбербанка Герман Греф в эфире телеканала «Россия-1».

«По результатам прошлого года падение ВВП, по нашим оценкам, составит примерно 3,4%, что очень неплохо в сравнении с другими странами. И меры поддержки были точечными, но достаточно эффективными», — передает ТАСС слова Грефа.

По словам главы Сбербанка, финансовые учреждения в прошедшем году были вынуждены большое количество резервов из-за заемщиков, которые в этом году потребуют реструктуризации. Он отметил, что она затронет кредиты шести отраслей, а не 11, как это было в 2020 году.
В начале февраля успехи российской экономики в период пандемии коронавируса оценили в США. Bloomberg сообщал, что в прошлом году ВВП сократился в России на 3,1%, в то время как экономисты ожидали падения в 3,7%. По подсчетам издания, сокращение российской экономики по итогам 2020 года будет вдвое меньше, чем в еврозоне, где падение может составить 7,3%. При этом в 2021 году государству предрекают достаточно высокий экономический рост — 3%.
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Комментарии 1
Экономика , Герман Греф , Сбербанк России , Bloomberg , ИТАР-ТАСС
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