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Новак: строительство «Северного потока-2» завершили на 95% 

Майк Габриелян 2 часа назад
Несмотря на противодействие США, европейско-российский проект «Северный поток — 2» завершен более чем на 95%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».
Чиновник отметил, что в газопроводе заинтересованы европейские страны. Проект коммерческий, реализуется иностранными компаниями, которым нужен российский газ. Поэтому «Нордстрим» достроят, как бы Вашингтон не вставлял палки в колеса энергетической безопасности ЕС.
В Швеции призвали власти надавить на Германию из-за «Северного потока — 2»
На сегодня готовность газопровода — более 95%, подчеркнул Новак. По его словам, проект прошел все проверки, и полностью соответствует европейскому законодательству. Вице-премьер заявил, что можно смело прогнозировать: «Северный поток-2" не будет простаивать после завершения строительства, поскольку партнеры заинтересованы в прокачке газа.
Ранее „Рамблер“ сообщал, что Макрон заявил о солидарности с Германией по „Северному потоку 2“.
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Экономика , Видео , ЕС
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