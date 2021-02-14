Новак: строительство «Северного потока-2» завершили на 95% 

Несмотря на противодействие США, европейско-российский проект «Северный поток — 2» завершен более чем на 95%. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 1».

Чиновник отметил, что в газопроводе заинтересованы европейские страны. Проект коммерческий, реализуется иностранными компаниями, которым нужен российский газ. Поэтому «Нордстрим» достроят, как бы Вашингтон не вставлял палки в колеса энергетической безопасности ЕС

На сегодня готовность газопровода — более 95%, подчеркнул Новак. По его словам, проект прошел все проверки, и полностью соответствует европейскому законодательству. Вице-премьер заявил, что можно смело прогнозировать: «Северный поток-2" не будет простаивать после завершения строительства, поскольку партнеры заинтересованы в прокачке газа.