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Минтранс выразил готовность организовать перевалку нефтепродуктов из Белоруссии 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 3 2 часа назад
Минтранс заявил о готовности организовать перевалку нефтепродуктов из Белоруссии
Фото: РИА Новости
Министерство транспорта России готово подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах, заявил глава ведомства Виталий Савельев в эфире телеканал «Россия 24».

«Мы сейчас договорились с белорусскими коллегами, провели совещание. Сейчас будут грузы из Белоруссии, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга. Мы готовы подписать с белорусской стороной, сейчас ждем со стороны Белоруссии готовность», — передает слова министра ТАСС.

Как пояснил Савельев, после подписания соглашения компании смогут заключать коммерческие контракты. Минтранс ожидает, что только в этом году в российских портах будет перевалка более 2 млн тонн нефтепродуктов из Белоруссии, а в целом Россия готова обеспечить до 3,5 млн тонн ежегодно, сообщил глава Минтранса.
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В конце января прошлого года российское правительство поручило Минтрансу подписать соглашение об организации перевалки белорусских нефтепродуктов в российских портах. Проект соглашения подразумевает объемы в 9,836 млн тонн в 2021-2023 годах.
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Экономика , Виталий Савельев , Минтранс РФ , Правительство РФ , ИТАР-ТАСС
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