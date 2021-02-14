Минтранс заявил о готовности организовать перевалку нефтепродуктов из Белоруссии

Министерство транспорта России готово подписать соглашение о перевалке белорусских нефтепродуктов в российских портах, заявил глава ведомства Виталий Савельев в эфире телеканал «Россия 24».

«Мы сейчас договорились с белорусскими коллегами, провели совещание. Сейчас будут грузы из Белоруссии, нефтепродукты, из портов Прибалтики перенаправлены в российский порт Усть-Луга. Мы готовы подписать с белорусской стороной, сейчас ждем со стороны Белоруссии готовность», — передает слова министра ТАСС.

Как пояснил Савельев, после подписания соглашения компании смогут заключать коммерческие контракты. Минтранс ожидает, что только в этом году в российских портах будет перевалка более 2 млн тонн нефтепродуктов из Белоруссии, а в целом Россия готова обеспечить до 3,5 млн тонн ежегодно, сообщил глава Минтранса.