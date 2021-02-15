В Госдуме одобрили законопроект о налогообложение криптовалют

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении правительственный законопроект о введении в Налоговый кодекс РФ норм о налогообложении в сфере обращения криптовалют.

Согласно документу, цифровая валюта признается имуществом, при этом доходы от операций с цифровой валютой будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Цифровая валюта не будет подлежать амортизации, а осуществление операций, связанных с ее обращением, не будет признаваться объектом обложения налогом на добавленную стоимость (НДС). В соответствии с проектом, налоговые органы получат право при установлении признаков, указывающих на возможное нарушение налогового законодательства, истребовать у банков выписки по счетам физических лиц, которые использовались в связи с проведением операций с цифровой валютой, однако для этого потребуется согласие руководителя или заместителя руководителя вышестоящего налогового органа или Федеральной налоговой службы России.

Законопроект предусматривает, что граждане РФ и постоянно проживающие в стране на основании вида на жительство иностранные граждане и лица без гражданства, российские организации, их филиалы и представительства, а также международные организации, созданные на территории РФ, имеющие право распоряжаться цифровой валютой, учитываемой на электронных кошельках, будут обязаны сообщать в налоговые органы о таком праве, обороте средств и остатке, если сумма поступлений или списаний цифровой валюты за год превысит 600 тыс. рублей.

Ответственность за нарушения

Кроме того, законопроект устанавливает ответственность за неправомерное непредставление (несвоевременное представление) или представление отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и о ее остатках, который содержит недостоверные сведения. В случае нарушения штраф составит 10% от наибольшей из двух сумм — поступления цифровой валюты лицу или суммы списания цифровой валюты лицом, которое вправе распоряжаться, в том числе через третьих лиц, этой цифровой валютой, информация о которых не была представлена за соответствующий год.

При этом за неправомерное непредставление в установленный срок в налоговый орган сообщения о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, отчета об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты законопроект устанавливает штраф в размере 50 тыс. рублей. Также устанавливается штраф за неуплату или неполную уплату налогоплательщиком сумм налога в результате невключения в налоговую базу прибыли (доходов) от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты. Он составит 40% от суммы неуплаченного налога, отмечается в документе.

"Учитывая повсеместное распространение цифровых технологий и расширение сферы применения использования криптовалют, в том числе в противоправных целях, комитет Госдумы по финансовому рынку поддерживает концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" и рекомендует Госдуме принять его в первом чтении", — говорится в заключении комитета по финансовому рынку.

Как подчеркнул глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров , ко второму чтению комитет намерен доработать законопроект вместе с базовым законом о цифровой валюте и поправками в Гражданский кодекс, с тем, чтобы "норма, которую мы принимаем, не повисла в воздухе". С этой позицией согласен и комитет по законодательству, указал он.

Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект на заседании 17 февраля.