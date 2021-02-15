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ЦБ: Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое за четыре года 

Российская Газета 1 час назад
Комиссия за нелегальное обналичивание выросла вдвое
Фото: РИА Новости
В последние годы ЦБ активно выводил с рынка банки, вовлеченные в проведение сомнительных операций. По словам Ясинского, еще больше повысит издержки таких операций запуск платформы "Знай своего клиента".
Законопроект об этой платформе предполагает, что все банковские клиенты (кроме физлиц) будут поделены на три группы риска вовлеченности в сомнительные операции — высокую, среднюю и низкую ("красную", "желтую" и "зеленую" зоны). Счета компаний, которые окажутся в "красной зоне", будут заморожены, после чего они могут быть принудительно ликвидированы.

"В данном случае последствия, которые ожидают "красные" компании, могут привести к тому, что кому-то станет просто невыгодно проводить такие операции", — полагает Ясинский.

Одновременно новый механизм должен снизить издержки банков и их клиентов на соблюдение сложного антиотмывочного законодательства, исключить случаи, когда банку проще отказать в проведении операции или в обслуживании, чем разбираться.
По оценкам Банка России, из 3,7 млн индивидуальных предпринимателей и 3,4 млн юрлиц 99% — "зеленые" клиенты.

"Это те лица, которые ведут реальную хозяйственную деятельность, которые не замечены в проведении сомнительных операций, — отметил Ясинский. — Операции между ними должны проводиться без ограничений. Конечно, за банком остается право реализовывать отказные полномочия, но с учетом верификации его выводов с нашими, таких действий будет все меньше".

Законопроект о платформе ЗСК внесен в Госдуму в ноябре, но теперь доработан после серии обсуждений с бизнесом.
Полностью интервью с директором Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Ильей Ясинским читайте в ближайших номерах "Российской газеты"
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Комментарии
Экономика , Компании , Рынки , Госдума , Центральный банк России , "Российская газета"
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