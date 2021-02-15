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ВВП Японии в 2020 году в условиях пандемии упал на 4,8% 

Деловая газета «Взгляд» 44 минуты назад
ВВП Японии упал в условиях пандемии
Фото: ТАСС
Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 2020 году сократился на 4,8 п. п. по сравнению с показателем 2019 года под влиянием падения внутреннего спроса и экспорта в условиях пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.
Это стало самым крупным падением ВВП с 2008 года, когда под влиянием глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%, передает ТАСС.
В 2020 году в Японии почти на 6 п. п. упал объем личного потребления, который формирует около 60% валового внутреннего продукта. Объем экспорта уменьшился на 12,3 п. п. по сравнению с показателем предыдущего года под влиянием глобального сокращения спроса.
В то же время к концу года ситуация стала улучшаться. В октябре — декабре японский ВВП в годовом исчислении увеличился на 12,7 п. п. Он стал расти уже с третьего квартала прошлого года.
Напомним, ВВП Японии с июля по сентябрь 2020 года вырос на 22,9% в годовом выражении, однако это не смогло компенсировать глубокое падение экономики во втором квартале под влиянием различных ограничений и сокращения спроса в связи с пандемией. В мае 2020 года промпроизводство в Японии упало до минимума с января 2013 года.
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Экономика , ИТАР-ТАСС
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