ВВП Японии упал в условиях пандемии

Валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в 2020 году сократился на 4,8 п. п. по сравнению с показателем 2019 года под влиянием падения внутреннего спроса и экспорта в условиях пандемии, свидетельствуют данные правительства страны.

Это стало самым крупным падением ВВП с 2008 года, когда под влиянием глобального финансового кризиса он сократился на 5,7%, передает ТАСС

В 2020 году в Японии почти на 6 п. п. упал объем личного потребления, который формирует около 60% валового внутреннего продукта. Объем экспорта уменьшился на 12,3 п. п. по сравнению с показателем предыдущего года под влиянием глобального сокращения спроса.

В то же время к концу года ситуация стала улучшаться. В октябре — декабре японский ВВП в годовом исчислении увеличился на 12,7 п. п. Он стал расти уже с третьего квартала прошлого года.