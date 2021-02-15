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Курс доллара: рублю предрекли рекордное падение 

Елена Прошина 1 час назад
Аналитик предрек рекордное падение рубля
Фото: ТАСС
Эксперт «Финам» Анна Зайцева считает, что курс доллара может взлететь после саммита Евросоюза 25-26 марта, если там примут жесткие санкции против России. Об этом пишет «Российская газета».
Аналитик отметила, что в последние дни на рубль негативно влияли новости о возможных санкциях из-за арестов российских оппозиционеров и подавления протестов. Однако если санкции будут персональными, а не экономическими, на российской валюте это не отразится, подчеркнула Зайцева.
По ее прогнозу, в ближайший месяц доллар будет стоить 73-76 рублей (дороже 76 рублей доллар в последний раз был 30 января) и 89-92,5 рубля за евро.
Позитивно на рубль влияло уверенное закрепление нефти Brent выше 60 долларов за бочку и сокращение закупок валюты Минфином в три раза.
При этом Зайцева отметила, что рост нефтяных цен был связан не с активизацией мировой экономики и увеличением спроса, а с усилиями стран ОПЕК+ по ограничению добычи. По ее мнению, нефть может столкнуться с очередным обвалом.
Как писал «Рамблер», на торгах в прошлую пятницу, 12 февраля, курс доллара рос на 26,5 копейки, до 73,87 рубля. Евро дорожал на 15 копеек, до 89,52 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
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Комментарии 1
Экономика , Анна Зайцева , ЕС , Минфин , "Российская газета"
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