Центробанк купил валюту на 2,4 млрд рублей 

Начиная с 15 января, Минфин пополнил запасы иностранной валюты на общую сумму более 118 миллиардов рублей, сообщает ТАСС. ЦБ проводит финансовые операции в рамках бюджетного правила.

В отчете экспертов Центробанка говорится, что последняя закупка валюты из расчетов за период 8-11 февраля оценивается в сумму 2,4 миллиарда рублей.

В конце прошлого года регулятор продавал валюту на внутреннем рынке, чтобы повысить предсказуемость «действий денежных властей», а также чтобы стабилизировать ситуацию на финансовых рынках в связи со скачками цен на нефть. Всего Центробанк распродал валюты на 1 триллион 685,8 миллиарда рублей.

В рамках бюджетного правила регулятор покупает валюту на дополнительные доходы бюджета, когда цена нефти выше установленного правилом уровня, и перечисляет ее в Фонд национального благосостояния. Если стоимость нефти ниже установленного правилом уровня, валюту продают, а вырученные средства идут на финансирование дефицита бюджета.

Как сообщал «Рамблер», один из заместителей председателя Центробанка подчеркивал, что возобновление покупательской активности ЦБ на внутреннем рынке не окажет значимого влияния на курс российской валюты.