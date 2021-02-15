«Газпром» повысит цены на газ из-за аномальных холодов в Европе

Холодный фронт, который получил название «Зверь с Востока 2», продолжает опустошать подземные хранилища газа в Европе. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe, на утро воскресенья, 14 февраля, хранилища были заполнены уже на 42,65 процента. Это оказалось на 4,86 пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

На главном газовом рынке Европы — в Германии — запасы сократились до 34,17 процента, в Австрии — до 45,28 процента, Чехии — до 41,08 процента, Польше — до 52,27 процента. Сильнее всего сокращение оказалось во Франции: там запасы уменьшились до 30,07 процента.

«Газпроме» сложившуюся ситуацию для себя оценивают положительно. Компания приготовилась к стоимости в 200 долларов за тысячу кубометров, хотя ранее в бюджете указывалась цена 170 долларов. Столь светлые ожидания связаны с рекордными поставками 19,4 миллиарда кубометров в прошлом месяце — это на 45 процентов больше уровня прошлого года и на 18 процентов больше, чем в среднем за последние пять лет.

Одновременно газовый монополист верит, что спустя несколько месяцев, когда холода пройдут, поставки все равно окажутся выше среднего. Компания по минимуму использует украинский маршрут и стимулирует отбор газа из подземных хранилищ в Европе, так что для их пополнения европейские импортеры будут вынуждены покупать газ.

С приходом «Зверя с Востока 2» на Германию, Нидерланды и Великобританию обрушилась снежная буря. Пик снегопада пришелся на 6 февраля, но снег пока не растаял, потому что в регионе стоят аномальные для этих стран морозы. Например, в Шотландии 11 февраля зафиксировали температуру в минус 23 градуса, это рекорд за 25 лет.

Похожая ситуация наблюдалась в 2018 году, когда холодные ветра из России столкнулись с атмосферным фронтом Дарси над Нидерландами. Тогда там прошли самые сильные за десятилетие снегопады, что привело к транспортному коллапсу.