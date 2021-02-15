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На что потратят «народную кубышку» России 

Мария Иванова 21 минуту назад
На что потратят «народную кубышку» России
Фото: ТАСС
Глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что в 2021 году правительство может инвестировать деньги из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на эфир «России-1».
По данным агентства, к 1 февраля ликвидная часть фонда составляла 7,7 процента ВВП или 8,876 триллиона рублей.
По словам Силуанова, инвестиции стали возможны, так как цены на нефть и газ оказались выше, чем ожидали власти.

«Не исключено, что мы в этом году — если такая ситуация сохранится и дальше — сможем превысить наши прогнозные значения по ФНБ и сможем принять решение об инвестировании этих средств», — рассказал министр.

Как писал «Рамблер», ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил потратить часть денег из ФНБ на поддержку россиян.
В своей статье для РБК Кудрин рассказал, что деньги из фонда во время пандемии тратились «очень консервативно», а с учетом зачисления в ФНБ 3,3 триллиона рублей за 2019-й, резервы России выросли, несмотря на расходы.
По его мнению, с помощью средств ФНБ стоило расширить программы поддержки малоимущих: вложив несколько сотен миллиардов, можно было бы помочь многим.
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Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Алексей Кудрин , Счетная палата , Минфин , Фонд национального благосостояния , РБК
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