На что потратят «народную кубышку» России 

По данным агентства, к 1 февраля ликвидная часть фонда составляла 7,7 процента ВВП или 8,876 триллиона рублей.

По словам Силуанова, инвестиции стали возможны, так как цены на нефть и газ оказались выше, чем ожидали власти.

«Не исключено, что мы в этом году — если такая ситуация сохранится и дальше — сможем превысить наши прогнозные значения по ФНБ и сможем принять решение об инвестировании этих средств», — рассказал министр.

В своей статье для РБК Кудрин рассказал, что деньги из фонда во время пандемии тратились «очень консервативно», а с учетом зачисления в ФНБ 3,3 триллиона рублей за 2019-й, резервы России выросли, несмотря на расходы.

По его мнению, с помощью средств ФНБ стоило расширить программы поддержки малоимущих: вложив несколько сотен миллиардов, можно было бы помочь многим.