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«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока — 2» 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока-2»
Фото: globallookpress.com
Трубоукладчик «Фортуна» после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, вновь начал укладку трубы газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов.
«Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля — в том же месте где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До этого, с 24 января судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике, передает «Интерфакс».
Строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявила, что «Северный поток — 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%.
Тем временем стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку — 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против газопровода.
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Комментарии 1
Экономика , Александр Новак , Сенат США , Интерфакс
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