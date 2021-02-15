«Фортуна» возобновила укладку «Северного потока — 2» 

Трубоукладчик «Фортуна» после недельной паузы, вызванной штормами на Балтике, вновь начал укладку трубы газопровода «Северный поток — 2», свидетельствуют данные систем глобального позиционирования морских судов.
«Фортуна» возобновила строительство газопровода в датских водах 6 февраля — в том же месте где ее один год и два с половиной месяца назад остановили американские санкции. До этого, с 24 января судно проводило морские испытания. 7 февраля трубоукладчик остановился в связи с ухудшением погодных условий на Балтике, передает «Интерфакс».
Строительство двух ниток газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года.
Ранее вице-премьер России Александр Новак заявила, что «Северный поток — 2» в итоге будет достроен, несмотря на деструктивные действия США, которые пытаются затянуть процесс, этот проект уже реализован более чем на 95%.
Тем временем стало известно, что Германия и США проводят переговоры о снятии санкций по «Северному потоку — 2». На этом фоне в Сенате США призвали Белый дом ввести санкции против газопровода.