Хмельницкая АЭС в понедельник подключила второй блок к энергосистеме Украины после завершения среднего планового ремонта, длившегося 171 сутки. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатома".

"Мы надеемся, что это решит все вопросы обеспечения потребностей Украины в электроэнергии в зимний период", — цитирует пресс-служба руководителя "Энергоатома" Петра Котина.

По его словам, подключение второго энергоблока Хмельницкой АЭС дает дополнительные 1000 МВт в энергосистему страны. В "Энергоатоме" отмечают, что это именно тот объем электроэнергии, который "позволит при критической нагрузке на Объединенной энергетической системе Украины в зимний период отказаться от импорта электроэнергии из России, к которому страна была вынуждена прибегнуть из-за дефицита угля и аварийных ремонтов на теплоэлектростанциях страны".

Поставки из РФ и Белоруссии

С 3 января Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из Белоруссии, а с 1 февраля — из России. Поставки начались на фоне кризисной ситуации в энергетике страны, вызванной нехваткой угля на складах тепловых электростанций, внеплановых аварийных ремонтов энергоблоков АЭС и ТЭС, а также роста потребления электроэнергии из-за похолодания. Из России Украина начала импортировать электроэнергию на коммерческих условиях, затем Киев запросил у российской стороны так называемую аварийную помощь — дополнительные экстренные поставки в связи с критической ситуацией в энергосистеме страны.

В то же время крупнейшие теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Украины потребовали от правительства страны запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии и отменить ценовые ограничения тарифов. В распространенном в понедельник открытом письме Украинской энергетической ассоциации на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля говорится, что возросший импорт создает убытки для украинских производителей, так как "приводит к обвалу индикативной цены электрической энергии".

По состоянию на понедельник в работе находятся 11 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №3 Ровенской АЭС капитальный плановый ремонт продолжается более трех месяцев, на блоке №3 Южно-Украинской АЭС — полтора месяца идет средний плановый ремонт, почти месяц ведется средний плановый ремонт на блоке №1 Ровенской АЭС и на блоке №1 Запорожской АЭС.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.