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США и Германия проведут переговоры по «Северному потоку — 2» 

Артём Кульша 54 минуты назад
США и Германия проведут предметные переговоры по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает Handelsblatt.
В немецком Министерстве экономики и энергетики сообщили изданию, что диалог будет начат после назначения контактных лиц в новой американской администрации.
По данным Handelsblatt, в настоящее время стороны значительно расходятся по вопросу применения к «Северному потоку — 2» механизма отключения — прекращения поставок в случае сокращения Россией объемов газа, транспортируемого через Украину. Берлин готов это обсуждать, но отвергает автоматизм, к которому стремится Вашингтон.
Также Германия опасается слишком сильной зависимости своего газоснабжения от Украины. На данный момент там считают возможным лишь принятие политического заявления о готовности остановить поставки по «Северному потоку — 2» в случае оказания Россией осознанного давления на Украину.
В начале февраля, как сообщал «Рамблер», представитель Европейской комиссии Петер Стано рассказал, что власти Евросоюза не могут помешать окончанию строительства «Северного потока — 2», потому что это частный проект.
Комментарии 1
Экономика , Видео , ЕС , Минэкономразвития , Еврокомиссия
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