США и Германия проведут предметные переговоры по газопроводу «Северный поток — 2». Об этом сообщает Handelsblatt.

В немецком Министерстве экономики и энергетики сообщили изданию, что диалог будет начат после назначения контактных лиц в новой американской администрации.

По данным Handelsblatt, в настоящее время стороны значительно расходятся по вопросу применения к «Северному потоку — 2» механизма отключения — прекращения поставок в случае сокращения Россией объемов газа, транспортируемого через Украину. Берлин готов это обсуждать, но отвергает автоматизм, к которому стремится Вашингтон.

Также Германия опасается слишком сильной зависимости своего газоснабжения от Украины. На данный момент там считают возможным лишь принятие политического заявления о готовности остановить поставки по «Северному потоку — 2» в случае оказания Россией осознанного давления на Украину.