МВФ отказал Киеву в кредитном транше

Украина оказалась в затруднительном положении после провала переговоров с МВФ по новому кредитному траншу, который страна должна была получить еще в прошлом году. Фонд выставил восемь условий для получения средств, часть из которых Киеву выполнить очень сложно, пишут СМИ. При этом отсутствие соглашения бьет по экономике Украины и рейтингу властей.

Международный валютный фонд (МВФ) безрезультатно завершил миссию по пересмотру своей кредитной программы в формате stand-by для Украины.

На кону стояло выделение траншей в $1,4 млрд, которые Киев должен был получить еще в прошлом году, но в МВФ решили, что украинские власти не выполнили условия для получения средств.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся», — заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

Теперь для получения траншей Киеву необходимо выполнить восемь условий фонда:

— усилить управление Нацбанка,

— улучшить законодательные и регулятивные основы банковского надзора и финансового оздоровления,

— дать пояснения по бюджетным планам на 2022 год и уменьшить фискальный дефицит в среднесрочной перспективе,

— законодательно восстановить и укрепить антикоррупционную инфраструктуру,

— отказаться от ограничения цен на энергоресурсы,

— принять закон о Высшем совете правосудия,

— снять опасения МВФ о вмешательстве в работу НАБУ и САП,

— провести аудит COVID-фонда.

На эти требования украинские власти уже отреагировали, направив соответствующие законопроекты в Верховную раду , в том числе по судебной и банковской реформе.

Сложным же для Киева остается требование прекратить сдерживать цены на энергоресурсы. Повышение коммунальных тарифов ранее уже спровоцировало в столице протесты.

Международный валютный фонд (МВФ) безрезультатно завершил миссию по пересмотру своей кредитной программы в формате stand-by для Украины.

На кону стояло выделение траншей в $1,4 млрд, которые Киев должен был получить еще в прошлом году, но в МВФ решили, что украинские власти не выполнили условия для получения средств.

«Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся», — заявил постоянный представитель МВФ на Украине Йост Люнгман.

Теперь для получения траншей Киеву необходимо выполнить восемь условий фонда:

— усилить управление Нацбанка,

— улучшить законодательные и регулятивные основы банковского надзора и финансового оздоровления,

— дать пояснения по бюджетным планам на 2022 год и уменьшить фискальный дефицит в среднесрочной перспективе,

— законодательно восстановить и укрепить антикоррупционную инфраструктуру,

— отказаться от ограничения цен на энергоресурсы,

— принять закон о Высшем совете правосудия,

— снять опасения МВФ о вмешательстве в работу НАБУ и САП,

— провести аудит COVID-фонда.

На эти требования украинские власти уже отреагировали, направив соответствующие законопроекты в Верховную раду, в том числе по судебной и банковской реформе.

Сложным же для Киева остается требование прекратить сдерживать цены на энергоресурсы. Повышение коммунальных тарифов ранее уже спровоцировало в столице протесты.

Отказ фонда от выделения средств ставит Украину в сложное положение. Как говорил министр финансов Сергей Марченко , к кредиту МВФ привязаны средства второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере €600 млн, а также ожидаемые с прошлого года два транша Всемирного банка по $350 млн Для последних, признал он, необходимо, чтобы парламент Украины принял пакет аграрных законопроектов.

Тем не менее глава правления украинского Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что значение кредитов от МВФ для экономики Украины сильно преувеличено.

«Если брать долговые заимствования украинских правительств не только сейчас, но и при президенте Петре Порошенко или его предшественнике Викторе Януковиче, большая часть из них — это продажа валютных облигаций и облигаций внутреннего государственного займа», — отметил эксперт.

Кредиты от МВФ играли важную роль только в критических ситуациях, в частности в 2014-2015 годах, продолжил Фесенко, но тут прослеживалась следующая закономерность — власти брали первый транш, а потом пытались несколько «съезжать» с наиболее проблемных обязательств.

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник согласился, что на данный момент провал переговоров с МВФ критически не влияет на Украину, так как у Киева еще есть время.

«Несмотря на то что в первом квартале 2021 года стране придется выплатить около $5-6 млрд долгов, рост золотовалютных резервов и рост частного капитала позволяют балансировать и покрывать сотрудничество с Международным валютным фондом», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Жесткие требования

Обязательные условия МВФ для Киева не самые простые. Как пишет «Страна.ua», только закон о Высшем совете правосудия (ВСП) должен поставить отбор его членов под контроль «международных экспертов», делегируемых западными структурами. Учитывая, что ВСП — это ключевой орган по регулированию судебной системы, подобная схема означает перевод ее под фактическое управление иностранных структур.

Еще один неудобный момент для команды президента Украины Владимира Зеленского , по версии издания, касается требования аудита COVID-фонда, так как вокруг средств фонда возникло немало коррупционных скандалов. Наиболее ярким стало дело «дорожного картеля», который успешно присваивал выделенные средства.

Опасным для украинских властей выглядит требование по повышению цен на энергоресурсы, в том числе газ. Киев пошел на их ограничения с февраля 2021 года в ответ на массовые протесты против роста коммунальных тарифов, которые были спровоцированы выполнением этого пункта обязательств перед МВФ.

Власти обещали согласовать этот вопрос с фондом, однако отсутствие договоренностей позволяет предположить, что консенсуса достичь не удалось.

Проблемы Украины с МВФ связаны не только с регулированием тарифов и другими вопросами, считает Руслан Бортник, прежде всего они возникли из-за неопределенности новой администрации США в отношении Украины и ее руководства.

«На Украине происходит электоральный перелом и очень сложный экономический сезон, в этих условиях идти на все требования, которые выдвигает МВФ, для власти опасно. Поэтому переговоры продолжаются, и Украина продолжает торговаться, для этого у Киева есть еще несколько месяцев. Ясность наступит после разговора Зеленского с президентом США Джо Байденом», — уверен эксперт.

С точки зрения Владимира Фесенко, отсутствие соглашения с фондом можно назвать положительным моментом, поскольку Киев, вероятно, отказался идти на уступки, хотя в критических ситуациях зачастую сразу подписывался под выставленными условиями.

«Скорее всего, Украина не стала идти на повышение цен на энергоресурсы, так как на сегодня это социально-экономический стабилизатор. Однако МВФ этого не принимает во внимание, их не волнует, как люди воспримут повышение цен на газ и как потом будут голосовать», — отметил эксперт.

При этом Фесенко указал, что дырки в бюджете Украина закрывает не за счет МВФ, а с помощью облигаций внутреннего государственного займа — и это может стать проблемой для страны в будущем.

«Это то, что называется перекредитовываться, когда одни долги закрываются новыми. По ним придется рассчитываться, но это инструмент, которым украинские власти пользуются больше 10 лет. Он остается основным для решения внутренних экономических проблем», — подчеркнул эксперт.

Удар по власти

Однако средства МВФ все же имеют определенное значение для Украины, завершение программы stand-by принесет Украине около $2,9 млрд, но до конца программы осталось всего 11 месяцев и неизвестно, получит ли Киев эти средства. Это при том, что в 2021 году украинская сторона должна вернуть фонду около $1,7 млрд долгов, а в следующем году — уже $2,4 млрд

Как говорил бывший украинский министр финансов Виктор Суслов , учитывая падение экономики страны — за прошлый год потеряно 4,2% ВВП — и растущий госдолг, Украина движется к дефолту.

В свою очередь, бюджетный кризис, по мнению главного редактора издания «Капитал» Вячеслава Чечило, спровоцирует падение рейтингов власти, а это в итоге может обернуться досрочными выборами.

Проблемы с уровнем поддержки у украинских властей уже достаточно существенные. Так, по опросу Киевского международного института социологии (КМИС), правящая партия «Слуга народа» набирает 10,5% рейтинга среди всех респондентов и 15,5% из тех, кто определились со своим выбором. Лидирует по поддержке «Европейская солидарность» Порошенко — 12,2% и 18,1%, а второе место занимает «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 11,4% и 16,8% соответственно.

Рейтинг Зеленского же находится на уровне 22,7%, что на 0,6% лучше его январского результата, но серьезно ниже показателя прошлого года — 47%. Его основной соперник — Порошенко, он набирает 18,3% голосов. На третьем месте глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 14,5%.

В украинских соцсетях в провале договоренностей с МВФ уже обвиняют непосредственного Зеленского и его команду.

В ответ на критику советник главы офиса президента Тимофей Милованов заявил, что поражение потерпел, скорее, сам фонд, а не Украина. По его словам, ситуация под контролем, но идут достаточно твердые и сложные переговоры.

«Там МВФ обкакался, а не Украина. Если это честно смотреть», — написал Милованов в Facebook, отвечая на критику в адрес власти.

Как Украина будет выходить из сложившейся ситуации — неизвестно. Советник главы офиса Зеленского пообещал, что власти в ближайшее время представят план, как достичь успеха на переговорах с МВФ. Но не уточнил, что конкретно может предпринять Киев.